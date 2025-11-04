İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden aile içi gerginlik, geçtiğimiz hafta alınan mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'i tehdit ettiği gerekçesiyle Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

"BİR SENEDİR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Kararın ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, babasıyla uzun süredir hiçbir iletişiminin olmadığını belirtti. "Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

VESAYET DAVASI REDDEDİLDİ

Arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası da sonuçlandı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda davayı reddetti. İbrahim Tatlıses'in avukatları, sanatçının akıl sağlığının tam olduğunu ve kendi işlerini yürütme yetisine sahip bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, "Yargılama sürecinde Ahmet Tatlıses'in kullandığı küçük düşürücü ifadeler nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarının korunması amacıyla, bir araya gelmemeleri yönünde koruma kararı alınmıştır." denildi.

"AKIL SAĞLIĞIM TAM, SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

İbrahim Tatlıses, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Müvekkilimiz İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğu, kendi işlerini görebildiği ve bakım veya korunma ihtiyacının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hayatı boyunca ailesine adanmış, yıllarca emek vererek kendi düzenini kurmuş bir sanatçıdır. Fiil ve tasarruf yetkisi mahkeme kararıyla tam olarak sabit olan müvekkilimizin, çocukluğundan itibaren çalışarak, alın teriyle oluşturduğu serveti sorgulamak ya da kamuoyu önünde tartışmak kimsenin haddine değildir."