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İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

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İbrahim Tatlıses, yıllardır birlikte çalıştığı davulcusu Ahmet İzgi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Tatlıses, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta sanatçı Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı yakın dostu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, bir süredir kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Yakınlarıyla arası açılan Tatlıses, bu kez aldığı acı haberle yıkıldı. Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet'imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

SAHNESİNİ İPTAL ETTİ

Tatlıses, İzgi'nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözleriyle açıkladı.

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Sanatçı, aynı zamanda dostuyla bir fotoğrafını paylaşarak "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet'imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekânın cennet olsun, Ahmet'im" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZübükzade:

sende veda etsen iyi olur

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Haberiniz batsın ne yapalım ibonun davulcusu öldüyse milli yasmı tutsun millet önüne gelenin tabutunu Türk bayrağına sarıyorlar onudamı saralım ne bu saygısızlık!

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Haber YorumlarıMapo 77:

davulsuzda sarki soylenmezki

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Haber YorumlarıKadir Okutan:

Ahmet İzgi Vefat Etti, diye başlık atsanız daha doğru olmaz mı!!! Ama o zaman tıklama sayısı mı az olur!! ALLAH Rahmet Eylesin.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Megri sanmıştım

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Adamın beynine kurşun doldurdular yıkılmadı da davulcusu ölünce mi yıkılacak? Bazıları kazık çakmış bu dünyaya, bir türlü kurtulamıyoruz. Mikrofonu titrek adam, milyonlarca defa evlenip tekrar evlenmek isteyen aç adam, paraya doymayan adam, o güzel adamlar gibi sen de adaya veda etmek istemez miydin?

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