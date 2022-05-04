Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı - Haberler

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Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı

Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum Güvercinlik'te çiftçiliğe başladı. Traktör üstünde poz veren Akkaş, yeni işinden ve hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum Güvercinlik'te çiftçiliğe başladı. Traktör üstünde poz veren Akkaş, yeni işinden ve hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

Özgün müziğin ünlü ismi usta yorumcu Ekin Akkaş, çiftçiliğe başladı. Bodrum' da Güvercinlikte aldığı tarla alanının üzerine kurduğu sera ile ekim yapmaya başlayan sevilen yorumcu Ekin Akkaş, müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor ama toprak ne ekersen veriyor ifadesinde bulundu.

Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı

Toprak ekip dikmek en büyük hobisi olduğunu dile getiren Ekin Akkaş " Müzikte oyunculuk da en güzel hobilerimdi kazanç kapım oldu. Toprak ile uğraşmak hobimdi işim oldu sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor herkes Bodrum sezonunu denizde açar ben tarlada sezonu açtım" dedi.

Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı

Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş "Verimli bir sezon olacak hayırlısıyla pazardaki fiyatlar düşecek" müjdesini de verdi. Kaynak: Snob magazin

Herkes denizde, o tarlada! Ünlü türkücü Ekin Akkaş, Bodrum'da çiftçiliğe başladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Çiftçi, Bodrum, Magazin, Haberler

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