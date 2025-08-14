Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, bir dönemin en sevilen projelerinden Hayat Bilgisi, renkli karakterleri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. O karakterlerden biri izleyiciyi kahkahaya boğan Mennan'dı.

Bu unutulmaz karaktere hayat veren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar önce milyonları güldüren Mennan, bugün bambaşka bir meslek yolunda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatürist olarak da çalışan Türkmen, yaratıcılığını artık dijital platformlarda konuşturuyor.

GÜNDEMİ KENDİ ÜSLUBUYLA YORUMLUYOR

Youtube ve TikTok'ta aktif olan Türkmen, sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alıyor ve toplumsal olayları kendine özgü tarzıyla yorumluyor.

EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA UZANAN KARİYER

Hayat Bilgisi'ndeki başarısının ardından Çiçek Taksi, Aynı Çatı Altında, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol aldı. Ancak son yıllarda oyunculuk projelerinden uzaklaşarak sosyal medyada kitlesiyle buluşmayı tercih etti.