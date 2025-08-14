Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı efsane dizi Hayat Bilgisi'nde "Mennan" karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlardan uzak. Çiçek Taksi, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda da rol alan Türkmen, şimdilerde sokak röportajı yapıyor ve YouTube ile TikTok'ta gündemi kendine özgün bir dille yorumluyor.

Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, bir dönemin en sevilen projelerinden Hayat Bilgisi, renkli karakterleri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. O karakterlerden biri izleyiciyi kahkahaya boğan Mennan'dı.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Bu unutulmaz karaktere hayat veren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar önce milyonları güldüren Mennan, bugün bambaşka bir meslek yolunda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatürist olarak da çalışan Türkmen, yaratıcılığını artık dijital platformlarda konuşturuyor.

GÜNDEMİ KENDİ ÜSLUBUYLA YORUMLUYOR

Youtube ve TikTok'ta aktif olan Türkmen, sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alıyor ve toplumsal olayları kendine özgü tarzıyla yorumluyor.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA UZANAN KARİYER

Hayat Bilgisi'ndeki başarısının ardından Çiçek Taksi, Aynı Çatı Altında, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol aldı. Ancak son yıllarda oyunculuk projelerinden uzaklaşarak sosyal medyada kitlesiyle buluşmayı tercih etti.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi adamdır. Korunmalı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.