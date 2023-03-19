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Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

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Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı. Oyuncu, Hatay'da bir mağazaya giderek, yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren Morrone'nun bu hareketi takdir topladı.

Netflix'te yayınlanan "365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.

HATAY'A GİDİP ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalamayan Michele Morrone, şehre gitmeyi ihmal etmedi. Depremzedelerin kaldığı çadırkente giden oyuncu, çocuklarla oynadı. Hatay'da geçirdiği zamanda çektirdiği fotoğrafları 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak kalp emojisi koydu.

Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Ünlü oyuncu bugün de çıkıp depremzede çocuklar için alışverişe çıktı. Yıldız oyuncu Hatay'da bir mağazaya giderek, yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren Morrone bu hareketiyle gönülleri fethetti.

Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Deprem Hatay Magazin Haberler

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