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Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek

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Yüksekten düşme sonucu hastanede tedavi gören Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, oğlunun Nilüfer tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Babasının evinden video paylaşarak annesinin yanına gitmek istemediği söyledi. Çocuğun paylaşımının ardından Reha Muhtar'ın evine giden polisler işlem başlattı. Çiftin oğlu, işlemlerin ardından annesine teslim edilecek.

Duayen gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur da velayeti kendisinden olmayan oğlunun kaçırıldığını söyleyerek şarkıcı Nilüfer ve kızından şikayetçi oldu. Nilüfer hakkındaki suçlamayı reddederken çiftin oğlu da video yayınlayarak annesine gitmek istemediğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından polis gece yarısı Poyraz Muhtar'ın bulunduğu Reha Muhtar'ın evine gitti.

ÇOCUK ANNEYE VERİLECEK

Magazin Burada'da yer alan habere göre, babasına ait olan Baltalimanı'ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya öğrenildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edilecek. Kararın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Uğur "Hukuk karar verdi. Mahkeme çocuğun bana verilmesini emretti" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek

DENİZ UĞUR, OĞLUNUN ALIKONULDUĞUNU SÖYLEYEREK NİLÜFER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Reha Muhtar, evvelsi gece evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken, velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz'ın annesi oyuncu Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Naz Yumlu tarafından oğlunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne kayıp ihbarı yapıldığı da yer almıştı.

Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek

REHA MUHTAR'IN OĞLU POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM

Deniz Uğur'un iddiasını bizzat oğlu Poyraz Muhtar yalanladı. Video yayınlayan küçük çocuk, kaçırılmadığını, kendi isteğiyle babasının evinde olduğunu vurguladı. Poyraz Muhtar videoda şunları söyledi: "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Reha Muhtar Deniz Uğur Nilüfer Hukuk Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Alkurt:

Acı var mı acı , diye Türklerle alay ederdin. Sende de şimdi acı var mı,diye haykırmak isterim ama imanım izin vermiyor. Yinede geçmiş olsun

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