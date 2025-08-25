Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına Arzu Sabancı'dan ilk yorum

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez sosyal medya üzerinden verdikleri mesajlarla gündeme geldi. İlişkileri boyunca birçok kez ayrıldıkları iddia edilen çift, bu kez sessiz ama dikkat çeken bir hamle yaptı.

SOSYAL MEDYADA SESSİZ TEMİZLİK

Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğrafları kaldırdı. Kısa süre sonra aynı hamle Hakan Sabancı'dan da geldi. İkilinin bu kararı hayranları arasında şaşkınlık yaratırken, "ayrılık kesinleşti" yorumları da beraberinde geldi.

Birlikte çıktıkları İtalya tatili sonrası sosyal medyada romantik paylaşımlarda bulunan çiftin, aradan çok geçmeden tüm izleri silmesi kafaları karıştırdı.

ARZU SABANCI'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Çiftin bu hamlesinin hemen ardından, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın Instagram paylaşımı ise adeta bomba etkisi yarattı. Bir reels videosunu hikayesinde paylaşan Sabancı, şu ifadeleri kullandı, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır."

Söz konusu cümlenin, uzun süredir oğlunun ilişkisine karşı olduğu konuşulan Arzu Sabancı'nın Hakan'a yönelik bir gönderme olduğu iddia edildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu paylaşımı "Ben demiştim" mesajı olarak yorumladı.

AYRILIK ZEMİNİNİ HAZIRLAYAN SÜREÇ: AİLE VE PROJE BASKISI

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz ay magazin kulislerine yansıyan iddialarda Sabancı ailesinin bu ilişkiye başından beri mesafeli durduğu belirtilmişti. Özellikle Arzu Sabancı'nın, oğluna "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" dediği; baba Ömer Sabancı'nın ise olası medya yansımalarına karşı Hakan Sabancı'yı uyardığı öne sürülmüştü.

Erçel'in son projesi olan ve Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerin, Sabancı ailesinde rahatsızlık yarattığı; bu durumun da çiftin arasını açtığı belirtilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Erçel ve Sabancı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.