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Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanacak. Film çıkışına saatler kala Hande Erçel, sosyal medya hesabından kamera arkası pozlarını paylaştı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayında olacak. Filmin çıkmasına saatler kala Hande Erçel'den kamera arkası pozları geldi.

Hande Erçel, ilk film projesi olan Rüzgara Bırak'ın kamera arkasında çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Erçel'in 'Aslı', Barış Arduç'un ise Ege karakterine hayat verdiği yapımdan fotoğrafları paylaştığı gönderiye "Aslı & Ege 'ye son 2 gün. Birazcık spoilerdan zarar gelmez dimi?" notunu düştü.

İşte merakla beklenen filmin kamera arkasından görüntüler...

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez

Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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