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Haldun Dormen Masterchef'e Misafir Oldu

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Duayen sanatçı Haldun Dormen, Masterchef programının jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'yı Bodrum'da açtığı mekanda ziyaret etti.

Duayen sanatçı Haldun Dormen tam bir Masterchef tutkunu çıktı. Dormen programın hiç bir bölümünü kaçırmadığı gibi, jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'yı Bodrum'da yeni açtığı mekanda da oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman ile birlikte ziyaret etti.

O anları gelini Ayşe Arman sosyal medya hesabından paylaştığı resimlerde şöyle anlattı:

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Ayse Arman (@armanayse)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mehmet Yalçınkaya Haldun Dormen MasterChef Bodrum Magazin Güncel Haberler

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