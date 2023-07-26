Haldun Dormen Masterchef'e Misafir Oldu
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Duayen sanatçı Haldun Dormen, Masterchef programının jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'yı Bodrum'da açtığı mekanda ziyaret etti.
Duayen sanatçı Haldun Dormen tam bir Masterchef tutkunu çıktı. Dormen programın hiç bir bölümünü kaçırmadığı gibi, jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'yı Bodrum'da yeni açtığı mekanda da oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman ile birlikte ziyaret etti.
O anları gelini Ayşe Arman sosyal medya hesabından paylaştığı resimlerde şöyle anlattı:
Ayse Arman (@armanayse)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Ayse Arman (@armanayse)'in paylaştığı bir gönderi
Kaynak: Magazinkolik / Magazin