Haldun Dormen Masterchef'e Misafir Oldu

Duayen sanatçı Haldun Dormen tam bir Masterchef tutkunu çıktı. Dormen programın hiç bir bölümünü kaçırmadığı gibi, jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'yı Bodrum'da yeni açtığı mekanda da oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman ile birlikte ziyaret etti.

O anları gelini Ayşe Arman sosyal medya hesabından paylaştığı resimlerde şöyle anlattı: