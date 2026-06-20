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Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 34 yaşındaki şahıs, babası Nesih Deniz'i silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Nesih Deniz (63) ve oğlu M.D. (34) arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. 

BABASINI ÖLDÜRDÜ

M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

HER YERDE ARANIYOR

Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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