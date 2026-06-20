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Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
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Türkiye’yi günlerce meşgul eden "hobi bahçeleri" tartışması, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yasa ile son buldu. Kabul edilen düzenleme iddia edildiği gibi mevcut yapıların topluca yıkılmasını öngörmüyor. Ancak tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesi tamamen yasaklanırken, kuralı ihlal edenlere ağır para cezaları geliyor.

Türkiye genelinde tarım arazilerinin bölünerek üzerine çeşitli yapılar inşa edilmesiyle ortaya çıkan 'hobi bahçeleri' sorunu, Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile karara bağlandı. Yeni yasal düzenleme, hobi bahçesi sahiplerinin en büyük korkusu olan 'toplu yıkım' iddialarına son noktayı koydu.

TOPLU YIKIM İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Kamuoyunda günlerce tartışılan ve büyük bir paniğe neden olan "Tüm hobi bahçeleri yıkılacak" söylentisi yasanın çıkmasıyla birlikte geçerliliğini yitirdi. Yeni düzenlemede mevcut hobi bahçelerinin topluca yıkılmasına yönelik özel ve yeni bir hüküm bulunmuyor. Düzenlemenin asıl amacı; tarım arazilerini koruma altına almak ve yeni kaçak yapılaşmaların önüne kalıcı bir set çekmek olarak belirlendi.

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ ABONELİĞİNE KESİN YASAK

Yıkım kararı olmamasına rağmen, yeni yasa kaçak yapıların kullanımını ciddi şekilde zorlaştıracak caydırıcı tedbirler içeriyor. Alınan kararlara göre;

Tarım arazileri üzerine inşa edilen izinsiz yapılara bundan sonra kesinlikle elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.

Bu kuralı ihlal ederek kaçak yapılara abonelik sağlayan kişi veya kurumlara, sağlanan her bir abonelik için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

TINY HOUSE VE KONTEYNERLER DE KAPSAMDA

Sadece betonarme yapılar değil, son yıllarda popülerliği artan alternatif barınma sistemleri de yasa kapsamında değerlendirildi. Düzenlemeye göre tarım arazilerine yerleştirilen konteyner, prefabrik evler ve tiny house (tekerlekli/küçük ev) benzeri yapılar da izinsiz oldukları takdirde abonelik yasaklarından ve cezalardan nasibini alacak.

MEVCUT YAPILARIN DURUMU NE OLACAK?

Yasada mevcut yapıların yıkımına dair yeni bir madde yer almasa da, getirilen katı abonelik yasakları ve yüksek para cezaları nedeniyle bu alanların fiili kullanımının giderek zorlaşacağı öngörülüyor. 

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında hobi bahçeleri konusu gündeme gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun vatandaşı mağdur etmeden çözülmesini istemişti.

Kaynak: Haberler.com
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