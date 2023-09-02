Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in imalı paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz ile Oğuzhan Koç'un yakınlaştığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki aşk iddiasını "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç'la çıkan aşk iddiası yalanladır" dedi. Deniz'in "Hiç tanımadığım" sözlerine sessiz kalmayan Koç ise konser paylaşımında "Beni tanıyanlara şarkı söylediğim bir akşam" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yüzündeki değişimle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini noktaladı. Bir mekanda yan yana gelen Dilan Çiçek Deniz ile Oğuzhan Koç'un aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Hakkında ilişkisini iddiasını yalanlayarak Koç'u hiç tanımadığını söyleyen Deniz'e şarkıcıdan cevap gecikmedi.

"HİÇ TANIMADIĞIM OĞUZHAN KOÇ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan 'aşk mı yaşıyorlar' haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım."

"BENİ TANIYANLARA ŞARKI SÖYLEDİĞİM BİR AKŞAM"

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımında kendisini hiç tanımadığını söylemesine Oğuzhan Koç'tan cevap gecikmedi. Deniz'in paylaşımından rahatsız olan Koç, son konseriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" ifadelerini kullandı.