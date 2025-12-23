Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Bu açıklamanın ardından hikâye bölümünde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ile tespihli bir fotoğraf paylaşan Subaşı, dikkat çeken paylaşımlarına devam etti.

Ünlü isim, dün akşam saatlerinde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak bu kez gönderisine "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notunu ekledi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.