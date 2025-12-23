Haberler

Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı Kur'an-ı Kerim paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Subaşı, paylaşımına "Ben değişmedim, sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notunu ekledi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Şeyma Subaşı, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak 'Allah herkese bu hali nasip etsin' notunu ekledi.
  • Uyuşturucu soruşturmasında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Bu açıklamanın ardından hikâye bölümünde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ile tespihli bir fotoğraf paylaşan Subaşı, dikkat çeken paylaşımlarına devam etti.

Ünlü isim, dün akşam saatlerinde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaşarak bu kez gönderisine "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notunu ekledi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Bu paylaşımlar seni kurtarmaz daha inandırıcı samimi şeyler bulup paylasmalisin aklına yenimi geldi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Yaw yeter artık dinimnizi ve değerlerimizi alet edip durmayın. Senin ne mal olduğunu tüm TR biliyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yobazın gericisi olmaz laiğinde yobazı olur her ikiside çok tehlikelidir mevlam İslam ehlini böylelerinden korusun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Mübarek kitaba uygun yaşamazlar, En zirvede oldukları dönemde, mübarek kitabı bir kere zikretmezler. Başlarına bir şey gelince kalplerinin yönü derinleşir:)) Valla şeytan görse önünü ilikler.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title