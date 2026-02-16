Haberler

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Londra'dan yaptığı paylaşımda gündem yarattı. Model, okuduğu kitaptan alıntı yaparak "Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum" notunu düştü.

Hakkında devam eden uyuşturucu soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Londra'dan yaptığı paylaşımda, okuduğu bir kitaptan alıntı yaparak, "Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Şahin, geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındığını duyurmuş ve bu hamlesi de gündem yaratmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, modelin hem taşınması hem de yaptığı paylaşımlar üzerine yorumlarda bulundu.

OKÇULUK VİDEOSU DA OLAY OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Oxford'tan yaptığı okçuluk paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü modelin hedefleri vurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türkiye'ye dönüşüne ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

