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Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

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Son olarak Emma Suki'yle adı aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı, önceki gün Emirgan'da başka bir güzelle görüntülendi. Yürüyüş yaparken görüntülenen çift, karşılarında kamerayı görünce panikleyerek ayrılmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı, önceki gün Emirgan'da adını açıklamak istemeyen bir güzelle objektiflere takıldı. Yürüyüş yaparken karşılarında bir anda basın mensuplarını gören ikili, kısa süreli panik yaşadı.

Hakan Sabancı, kız arkadaşı ile görüntülendiğini fark edince yanından uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra Sabancı'nın yanına dönen gizemli güzel, Sabancı ile Emirgan'da bulunan bir müzeyi gezdi. Çift, hafta sonu trafiğini Sabancı'nın lüks teknesiyle aştı.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz haftalarda 79. Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Sabancı, festivalde ünlü oyuncu ve model Emma Suki ile samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hakan Sabancı Türkiye Emirgan Magazin Haberler

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