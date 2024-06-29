Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu

Sayısız dizi ve film projesinde rol alan güzel oyuncu Birce Akalay, 19 Haziran'da 40. yaşına girdi. Arkadaşları bayram nedeniyle tatilde olduğu için kutlama yapmayan Birce Akalay, dün akşam parti verdi. Parti öncesi kamera karşısına geçen Birce Akalay konuşurken sevgilisi Hakan Kurtaş'ın bakışları dikkatlerden kaçmadı.

"40. YAŞ OLDUĞU İÇİN ÖZEL BİR KUTLAMA İSTEDİM"

Beyoğlu'ndaki bir mekanda parti veren Birce Akalay, geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile geldi. Mekana girmeden Muhabir Online muhabirine açıklama yapan oyuncu "Aslında doğum günüm 10 gün önceydi ama arkadaşlarımın dönmesini bekledim. 40 yaş olduğu için böyle özel bir kutlama olsun istedim. Normalde ufak tefek kutlamaları seviyorum ama bu sefer kalabalık olsun istedim" dedi.

SEVGİLİSİNDEN GÖZLERİNİ ALAMADI

O esnada sevgilisine aşkla bakan Hakan Kurtaş da muhabirin "Aşk dolu bakıyorsunuz, Birce Hanım sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Mutluluk paylaştıkça güzel olan bir şey, sizler de görüyorsunuz. Huzurlu olmak güzel. Aşkı uzun uzun tanımlamak zor" cevabını verdi.

BAKIŞLARI ELEŞTİRİLDİ

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın sevgilisine olan bakışları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kurtaş için "Neden yeni görmüş gibi bakıyor" ve "Çok aşıkmış, gözlerini alamıyormuş gibi kameralara oynamış" yorumu yapıldı.

İşte Hakan Kurtaş'ın bakışları için gelen yorumlar...