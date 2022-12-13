Hadise'yle boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki sahte yüzük ve robot süpürge iddiasını yalanladı

Hadise ile 5 aylık evliliği tek celsede biten Mehmet Dinçerler, katıldığı programda evlilik teklifinde aldığı yüzük sahte olduğu iddiasını "Böyle biğr şey söz konusu olamaz" diyerek yalanladı. Dinçerler, boşanma sonrası Hadise'den robot süpürgesini geri istediği yönündeki söylenti için de "Gördükçe gülüyorum, insanlar eğlence çıktı" dedi.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Hadise ile eylül ayında da tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. A Para'da yayınlanan Yıldızlı Sohbetler programına konuk olan Dinçerler, Hadise'ye sahte tektaş yüzükle evlilik teklifi ettiği ve duruşma sonrası şarkıcıdan robot süpürgesini ve gümüş tepsisini geri istediğine yönelik iddialara açıklık getirdi.

"SAHTE YÜZÜK GİBİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Boşandıktan sonra hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez bu kadar net açıklamalar yapan Mehmet Dinçerler, "Sahte yüzük haberlerinin gerçeği nedir? sorusuna "Bir kere öyle bir şey olamaz. Tamamen hem beni hem de ilişkime karşı itibar suikastı yapılmak için bunların yapıldığını düşünüyorum. Özellikle beni şahsi olarak itibarsızlaşma ve algı oluşturma süreci yaşadık. Bu süreçte de herkes istediğini söyledi. Ben hiçbir zaman bunlara cevap vermedim. Çünkü cevap vermeye tenezzül etmedim. Önemli olan bunun maddi değerinden ziyade sembolik değeri olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

ROBOT SÜPÜRGE VE TEPSİ İDDİASINA CEVAP

Ünlü iş insanı, "Küçük şeylerin peşinden koşan biri misin? Robot süpürge veya tepsi gibi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Bu eğlenceli bir haber aslında. İnsanlar da bunu çok eğlenceli boyutlara taşıdı. Ben de gördükçe gülüyorum, insanlara eğlence çıktı. Tabi ki hayatım boyunca böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş biri değilim."

EVLİLİKLERİ 5 AY SÜRDÜ

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sadece ailesini davet ettiği bir törenle Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen ikili, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle 30 Eylül'de boşandı.