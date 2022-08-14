Hadise'nin eşinden 'Başörtülü psikolog olmaz' diyen Üstün Dökmen'e sert tepki

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, katıldığı bir programda "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert tepki gösterdi. Dinçerler, "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katıldığı bir programda başörtüsü ve psikoloji hakkındaki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dökmen'in "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" şeklindeki sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

HADİSE'NİN EŞİ DE TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Dökmen'e tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler oldu. Adeta isyan eden Dinçerler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ulan bir bitmediniz. Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı" ifadelerini kullandı.

İşte Dinçerler'in o paylaşımı: