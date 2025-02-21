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Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni çıkan 'Fırtınam' adlı şarkısının klibi, sosyal medyada gündem oldu. Klibinde tercih ettiği transparan leopar kıyafeti ve çarpıcı dans figürleriyle dikkat çeken Hadise, takipçilerini ikiye böldü.

Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, yeni çıkan 'Fırtınam' şarkısının cesur klibiyle sosyal medyada tartışma yarattı. Hadise'nin klip tarzı, dans koreografisi ve şarkının sözleri alakasız bulundu.

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyeriyle olduğu kadar özel yaşamıyla da ilgi çekiyor. Sahne şovları, aşkları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısını çıkardı.

KLİP SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

39 yaşındaki Hadise, son şarkısı Fırtınam ile gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin klibinde giydiği kıyafetler ve dansıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Klibi izleyenler şarkı sözlerini ve dansları beğense de birbiriyle alakasız buldu. Ünlü şarkıcıya "Klip ve dans efsane ama şarkı bence daha uyum sağlayabilirdi", "Şarkı da çok güzel sadece büyük bir uyumsuzluk var", "Klip de şarkı da olmamış", "Dünya standartlarında" gibi yorumlar geldi.

İşte Hadise'nin klipteki cesur tarzı...

Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı! Dansı ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibine yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Hadise'nin cesur klibi yorum yağdı: Fırtınam'ın klibi ve şarkı sözleri alakasız bulundu

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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