Hadise makyajsız halini paylaştı, Instagram'da yer yerinden oynadı

Son günlerin çok konuşulan ismi Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı makyajsız verdiği pozları art arda paylaştı. Hadise'nin paylaşımına beğeni yağarken hayranları iltifat etmekten kendini alamadı.

Geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, daha sonra Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla zor günler geçirmişti.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Günlerce magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı ses tellerinden operasyon geçirdikten sonra konserlere ara verip bir süre sessizliğe bürünmüştü. Ünlü bir takı markasıyla reklam filmi yayınlanan Hadise zor günleri geride bıraktı.

MAKYAJSIZ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Hadise, 14 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından makyajsız paylaşım yaptı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma hayranları güzel yorumlar da yaptı. Hadise'nin kusurlarının cesurca sergilemesi sevenlerinden tam not aldı.