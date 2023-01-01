Hadise eskisinden daha cesur! Ayna karşısında verdiği yeni yıl pozu ağızları açık bıraktı
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Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayan olan Hadise sahne öncesi ayna karşına geçip çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyada olay oldu.
Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise kendisini işine adadı. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle göz kamaştırdı.
DEKOLTESİYLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü. Sahne öncesi ayna karşısına geçen Hadise göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.