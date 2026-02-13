Haberler

Hadise albüm fotoğrafı için oylama başlattı
Yeni albümü için geri sayıma geçen Hadise, kapak fotoğrafı seçimini takipçilerine bıraktı. Ünlü şarkıcının paylaştığı üç kare kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

  • Hadise, 8. albümünün kapağı için üç farklı fotoğraf arasında hayranlarına oylama yaptırdı.
  • Hadise'nin yeni albümünün adı 'H' olarak belirlendi.
  • Hadise, yeni albüm öncesinde 'Gece Puslu' adlı bir tekli yayınladı.

8. albümünün hazırlık sürecini tamamlayan Hadise, sosyal medyada dikkat çeken bir oylama başlattı. Albüm kapağı için kararsız kaldığı üç farklı fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Bu yeni hikayenin ilk adımı" diyerek seçimi hayranlarına bıraktı.

"Sizin seçiminiz hangisi?" sorusunu yönelten Hadise'nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

Hadise, yeni albüm çalışmalarının son aşamasına yaklaşırken, bu sürecin ilk güçlü habercisi olarak "Gece Puslu" adlı yeni teklisini dinleyiciyle buluşturmuştu.

Hadise, "Uzun zamandır beklediğiniz sekizinci albümüm" sözleriyle duyurduğu yeni projesinde sürpriz bir detaya imza attı. Albüm adının yalnızca tek bir harften, "H"den oluşması dikkatlerden kaçmadı.

