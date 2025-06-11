Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü
Hababam Sınıfı filminde "Semra Hoca" rolüyle tanınan Semra Özdamar'ın son hali hayranlarını üzdü. 68 yaşındaki usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, birçok kişi onu tanımakta zorlandı. Sinemayı bıraktıktan sonra öykü yazarlığına yönelen Özdamar, uzun süredir Almanya'da gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
Türk sinemasının efsane yapımlarından Hababam Sınıfı filminde "Semra Hoca" karakterine hayat veren usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali gündem oldu.
EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI
Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle aynı kadroda yer alan Özdamar, filmde öğrenciler tarafından canından bezdirilen disiplinli öğretmen rolüyle hafızalara kazınmıştı.
SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ
Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren 68 yaşındaki oyuncunun son hali, onu görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Semra Özdamar'ı tanımakta zorlanan hayranları, nostaljik bir yolculuğa çıktı.
SİNEMAYI BIRAKTI, YAZARLIĞA YÖNELDİ
Hababam Sınıfı filminde rol aldıktan yalnızca üç yıl sonra sinemadan tamamen uzaklaşan Özdamar, öykü yazarlığı yapmaya başladı. Almanya'da yaşamını sürdüren Özdamar'ın geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evlendiği biliniyor.