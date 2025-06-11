Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü

Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü
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Hababam Sınıfı filminde "Semra Hoca" rolüyle tanınan Semra Özdamar'ın son hali hayranlarını üzdü. 68 yaşındaki usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, birçok kişi onu tanımakta zorlandı. Sinemayı bıraktıktan sonra öykü yazarlığına yönelen Özdamar, uzun süredir Almanya'da gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Türk sinemasının efsane yapımlarından Hababam Sınıfı filminde "Semra Hoca" karakterine hayat veren usta oyuncu Semra Özdamar'ın son hali gündem oldu.

EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI

Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle aynı kadroda yer alan Özdamar, filmde öğrenciler tarafından canından bezdirilen disiplinli öğretmen rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren 68 yaşındaki oyuncunun son hali, onu görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Semra Özdamar'ı tanımakta zorlanan hayranları, nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü

SİNEMAYI BIRAKTI, YAZARLIĞA YÖNELDİ

Hababam Sınıfı filminde rol aldıktan yalnızca üç yıl sonra sinemadan tamamen uzaklaşan Özdamar, öykü yazarlığı yapmaya başladı. Almanya'da yaşamını sürdüren Özdamar'ın geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile evlendiği biliniyor.

İşte Semra Özdamar'ın son hali;

Hababam Sınıfı'nın Semra hocası son haliyle sevenlerini üzdü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakan Kurtulan:

Bende haberin başlığını görünce kanser falan sandım. Yaşlanmış diye oturup ağlayacak halimiz yok. Saçma sapan haberler yapmayın artık.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne olacaktı yollar geçti aynı mı kalacaktı...

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıMihrali:

Ne saçma bi haber başlığı böyle. herhalde filmdeki hali gibi kalacak değildi. Allah hayırlı uzun ömür versin

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Haber YorumlarıZANDAR :

Niye? Hep aynı mı kalacak tı?

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

zaman geçtikçe insanlar değişir ve yaşlanır yani gencelleşmezler ne bekliyordunuz zaman geçtikçe genç kalacağınımı sevenlerini üzdü çok saçma başlık yaaa

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