Gülseren Ceylan, eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'i ağır suçlamalarla hedef aldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasını sarstı. Gülseren Ceylan, ayrılıktan sonra ilk kez konuşarak, Mehmet Ali Erbil hakkında ağır iddialar ortaya attı. Açıklamasında Erbil'i hedef alan Ceylan, "Siz hala böyle sapkın bir adamı seviyorsanız siz bilirsiniz," diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine ve çevresine büyük saygısızlıklar yaptığını öne sürerek, "Benim kız arkadaşıma yazıldın, evde hizmetçiyi götürdün, devleti dolandırdın," sözleriyle şok etti.

"HERKESİ KANDIRDI"

Erbil'in yasa dışı bahis faaliyetlere de karıştığını iddia eden Ceylan, "10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti, yasa dışı bahis reklamlarını yaptı. Başına bunların geleceğini bilmiyordu tabi. Başına bunların geleceğini bilse yapmazdı. Bütün halkı kandırdı," diyerek suçlamalarını sürdürdü.

"KIZI KOMLPE SALONDA SOYMUŞLAR"

Ceylan açıklamalarında Mehmet Ali Erbil'in evde gizli şekilde kumar oynattığını ve bu ortamda bir genç kızın çırılçıplak soyulduğunu ileri sürdü. Olayları net ifadelerle anlatan Ceylan, "Evde arkadaş ortamında parayla kumar oynuyordu. Hatta evde parayla kumar oynarken arkadaşlarıyla bir kızı çırılçıplak soyup oynattılar," diyerek kamuoyunu şaşkına çevirdi.

"DUYDUKLARIM SONRASI ÇILDIRDIM"

Ceylan, hizmetçi hakkında da akıl almaz iddialarda bulundu: "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Neler yaptığını siz anlayın artık. Hani şey değil de ısırmış yani. Anladınız mı? Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım."

"SENİN ABİN BENİM YANIMDA PANTOLONUNU İNDİRDİ"

Erbil'in ailesine de tepkisini sert sözlerle dile getiren Ceylan, açıklamalarına şu çarpıcı cümleleri ekledi: "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. Ben bütün ailenin şeyini görmüşüm zaten. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz."

"BİR GENÇ KIZA YAŞATILMAMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAŞADIM"

Yaşadığı ilişki boyunca pek çok zorluğa katlandığını söyleyen Ceylan, aldatılmanın affedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin. Devleti dolandırdı. Hizmetçiyi götürdü. Ben evdeyken hizmetçiyi götürdü. Arkadaşımın bacaklarını için akşamına yazdı," ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sıkıntılara neden katlandığını da açıklayan Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı, "Bir genç kıza