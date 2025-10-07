Haberler

Güllü'nün ölümünde şüphe derinleşiyor: Bilirkişi heyeti olay yerinde

Güllü'nün ölümünde şüphe derinleşiyor: Bilirkişi heyeti olay yerinde
Ünlü sanatçı Güllü'nün beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yerinde inceleme yapmak üzere daha önce benzer bir vakayı çözen bilirkişi heyetini görevlendirdi. Hazırlanacak teknik rapor, Güllü'nün düşüp düşmediği ya da itilip itilmediğine dair kritik sorulara ışık tutacak.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde yaşanan trajik olayın ardından, ünlü sanatçı Gül Tut (sahne adıyla Güllü )'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. 5'inci kattaki evinin kapalı terasında kızı ve bir arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölüm nedeni hâlâ netlik kazanmadı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLAY YERİNDE KEŞİF YAPACAK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için uzmanlardan oluşan üç kişilik bir mühendis heyeti görevlendirdi. Aynı heyet daha önce Yalova'nın Soğuksu köyünde benzer bir şüpheli ölüm vakasını aydınlatmış, hazırladığı raporla dava sürecinde belirleyici olmuştu.

Heyet, önümüzdeki günlerde Güllü'nün yaşadığı dairenin pencerenin bulunduğu odasında ve sanatçının yaralı şekilde bulunduğu düşme noktasında kapsamlı keşif çalışması yürütecek. Bu çalışmalarda detaylı ölçümler yapılacak ve elde edilen veriler titizlikle analiz edilecek.

RAPORDA CEVABI ARANAN SORU: "GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?"

Yapılacak teknik inceleme sonucunda hazırlanacak raporda, Güllü'nün ölümünün kaza mı yoksa bir müdahale sonucu mu gerçekleştiği sorusuna yanıt aranacak. Ölüm şekline ilişkin elde edilecek bulgular, soruşturmanın yönünü doğrudan etkileyecek.

DAHA ÖNCE AYNI HEYET BİR CİNAYET VAKASI AYDINLATMIŞTI

Bilirkişi heyetinin daha önce görev aldığı vakalardan biri olan Semiha Sözer davası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Soğuksu köyünde eşiyle birlikte dağlık bölgede bulunan Semiha Sözer, uçurumdan düşerek hayatını kaybetmiş, eşi Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri üzerine olay şüpheli hale gelmişti. Aynı bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Sözer'in yalnızca itilerek düşürülebileceği tespit edilmişti. Bu deliller ışığında eşi tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Şimdi aynı uzman heyetin, Güllü'nün hayatını kaybettiği olayda da kritik bulgulara ulaşması bekleniyor. Elde edilecek teknik raporun, sanatçının ölümüne dair şüpheleri giderecek nitelikte olması umut ediliyor.

