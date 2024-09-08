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Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

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Günlerdir aranan Narin'den maalesef acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Günlerdir Narin'in bulunması için paylaşım yapan ünlü isimlerden ise sert tepkiler vardı.

8 yaşındaki Narin Güran günlerdir aranıyordu... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın maalesef ki cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

GÜLBEN ERGEN: "NARİN'İMİZE NASIL KIYDINIZ"

Dere yatağında bir çuval içinde bulunan küçük Narin'e dair günlerdir paylaşım yapan Gülben Ergen Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak isyan etti.Gülben Ergen paylaşımında "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı. Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin'imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!" dedi.

"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı: "Narin'in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış o la maz. Sizce?"

Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

DEMET AKALIN: "İDAM GELMELİ"

Narin'in kaybolduğu ilk günden beri paylaşım yapıp, konuyu gündemde tutan bir diğer isim de Demet Akalın'dı. Defalarca konuyla ilgili tweet atıp Narin'in bulumasıyla için çağrı da bulunan Akalın, Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine yeni bir paylaşım geldi. Demet Akalın yaptığı paylaşımda "İdam gelmeli !!! İnsan hakkıysa Narinin hakkıydı yaşamak!!!Tecavüzcülere bebeklere uzanan eller yaşamamalı!"

Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

HADİSE: "SANA KİM KIYDIYSA..."

Günlerdir kayıp olarak aranan Narin'in bugün dere yatağında cansız bedeninin bulunmasının ardından bir tepki de Hadise'den geldi. Demet Akalın gibi Hadise de paylaşımında Narin'e bunu yapanların en ağır cezayı alması gerektiğini yazdı. "Ah Narin… ?? Ne yaptılar sana… Günlerdir senden gelecek iyi bir haber bekliyorduk… Sana kim kıydıysa en ağır cezayı alacak!"

Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İçişleri Bakanı Gülben Ergen Diyarbakır Jandarma 3-sayfa Magazin Bağlar Yaşam

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Yorumlar (7)

VEFA:

Tv programları, basın, hadisenin kamuoyuna yansımış olması sayesinde bulundu. Kayıplar ülkesinde bulunmayı bekleyen daha niceleri var!...

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21
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Ozzy Bjk:

Bana kalırsa Sonradan atılma gibi görünüyor, ya da atıldığı yerden (çalıların arası gibi, çalıların arasını aramak zordur) bir şekilde kurtuldu ve bulundu. Otopsi son sözleri söyleyecek. Açıklarlarsa tabikide!

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5
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Fatih Kahreman:

idam gelmeli

35
3
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Ceto:

Demet, Gulben, Hadise, Biktik artik sizlerden…..

22
6
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nuri Tv:

öyle veya böyle yasak ilişki bir çocuğun daha canına kıydı...

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Lale:

Kün fe yekün demiştim dua etmiştim ölüsü veya dirisi diye çok üzücü bı durum

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