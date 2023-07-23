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Mayolu pozunu paylaşan Gülben Ergen gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Magazin Haberleri

Sosyal medyada mayolu fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, kendisine gelen yorumlardan en beğendiklerini yayınladı. Ergen'in bu hareketi birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Gülben Ergen, takipçileriyle de sıkça etkileşimde bulunuyor. Ergen son olarak bikinili fotoğraflarına gelen yorumları yayınladı.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Konserden konsere koşarak yoğun bir program geçiren Gülben Ergen sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

TEK TEK GELEN MESAJLARI PAYLAŞTI

Mayolu fotoğrafını hikayesinde paylaşan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen iltifat dolu mesajlardan beğendiklerini yayınladı. "Vurgunum sana" "Çok seksisin bayılıyorum sana" gibi mesajları yayınlayan Gülben Ergen kendisine gelen her mesajla tek tek ilgilendiğini kanıtladı. Ergen'in bu hamlesi birçok kişi tarafından yadırgandı.

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Gülben Ergen Magazin Haberler

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