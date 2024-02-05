Grammy Ödülleri'ne katılan Doja Cat, alnına Türk modacının dövmesini yaptırdı

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen müzik dünyasının en prestijli töreni Grammy Ödülleri, sahiplerini buldu. Muhteşem törenin sunuculuğunu 4. kez Trevor Noah yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede 28 yaşındaki rapçi Doja Cat tarzı ve alnına Türk modacının adını dövme yaptırmasıyla damga vurdu.

"KARDEŞLİK"

Kırmızı halıda transparan ten rengi bir elbiseyle katılan Doja Cat, göğüs uçlarının göründüğü dekoltesiyle bakışları üzerinde topladı. Rapçi, kıyafeti kadar alnına yaptırdığı dövmeyle de ağızları açık bıraktı. 28 yaşındaki Doja Cat, alnına elbisesini tasarlayan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun adını dövme olarak yaptırarak ağızları açık bıraktı. Rapçinin yaptırdığı dövmenin geçici olduğu öğrenildi.

Doja Cat'in dövmesinin göründüğü kareleri Instagram hesabından yayınlayan modacı Dilara Fındıkoğlu ise "Kardeşlik" notunu ekledi.