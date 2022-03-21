Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı - Haberler

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Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en sevilen isimlerinden olan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoyu ilk kez gördüğünü dile getiren kullanıcılar usta ismin neşeli hallerini görünce duygulandıklarını dile getirdi.

3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan ancak hala kalplerdeki yerini koruyan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı.

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan ve Türk sinema tarihine damga vuran Kemal Sunal, aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir isim. Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan Sunal'ın ölmeden önce çekilmiş bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı

1998 yılında Grup Laçin'in hit olan parçası "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'la dans ettiği görüntüler sevenlerinin içini ısıttı. Sunal ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın oldukça neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, usta isme bir kez daha sevgi ve saygı duyduklarını dile getirdi.

Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı

Gözleriniz dolu izleyeceksiniz! Kemal Sunal'ın daha önce görülmemiş videosu ortaya çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kemal Sunal, Fatih Ürek, Ali Sunal, Yeşilçam, Magazin, Haberler

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