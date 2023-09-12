Gizem Tuncer: Arabesk biri misin?

Arabesk biri misin?

Acı çekerken çok arabesk biriyim. Kavga ederken çok zeyna biriyim. Sevgilim olduğunda çok dişi biriyim. Bekarken çok namuslu biriyim. Bukalemun gibiyim o anlamda.

Hepimiz biraz arabeskiz. Ailem arabesk. Doğduğum ülke arabesk. Ben de öyleyim. Bazen değilim. Değişiyor.

'Kalmam' şarkısı ne anlatıyor?

Aslında hepimizin yaşadığı bir hikaye. Toksik ve çok hırpalandığımız bir ilişkinin içinden hem sıyrılmak isteyip hem de kalbimizi bırakıp gitmenin hikayesini anlatıyor.

Senin hayatında böyle bir ilişki oldu mu?

Çok uzun zaman önce oldu. Kalbimin çok kırılmasına rağmen içinde yer almaya devam ettiğim bir ilişkiydi. Bunun kendime bir hakaret olduğunu anladığım anda oradan uzadım.

Biri sana değer vermiyorsa orada kalmamalısın. Ben değerli hissettiğim yeri henüz bulduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden yalnızım. Önemli değil. Muhakkak kendimi iyi hissedeceğim bir yer var. Orayı arıyorum.

Aşk hayatına gelelim. Hayatında şu an birisinin olmadığını söyledin.

Yani flörtlerim oluyor ama çok uzun süreli olmamasının sebebi demek ki ben içime sindiremiyorum. Yoksa çok çapkın biriyimdir. Öyle görünmesem de.

Hayatında birisi olsa bunu paylaşır mısın?

Yok. Zaten hiç paylaşmıyorum. Bundan sonrada paylaşmam. Instagram benim iş yerim. Ben işlerimi paylaşıyorum. Orada o adamın işi yok. Bir gün evlenirsem belki düğünümden bir fotoğrafı hikayeme koyarım. Gülşen mesela.

Ozan Çolakoğlu ile bir tane sosyal medyasında fotoğrafı yok. Ben de böyle istiyorum. Yapanları eleştirmiyorum bu arada. Onlar da öyle mutlu oluyor demek ki.

Gizem'in ne kadarını gösterdiğini düşünüyorsun insanlara?

Eskiden kibar ve tutuk biriydim. Çok çekiniyordum. Babam Mahmut Tuncer'in etiketini iyi taşıma gerekliliği de vardı üzerimde. Şimdi daha rahatım.

Ağzıma geleni söyler oldum. Kendimi hiç törpülemiyorum. Alan açıldığı zaman çok rahat konuşan ve kendini ifade edebilen biriyim.

Çok rahat olman ve ağzına geleni söylemen magazinde birçok söyleminin tartışma konusu olmasına neden oluyor. Baban bu aşamada 'Kızım ne gerek var. Konuşma böyle.' diyor mu?

Hayır hiç demiyor. Biz birbirimizin mesleklerine müdahil olmuyoruz. Ben zaten onu utandıracak bir şey yapmam. O da benimle bu anlamda gurur duyuyor biliyorum.

Benim zamanında olay olan söylemlerim zaten herkesin içsel duygularıydı. İnsanlar başlıkları okuyup, röportajın ana içeriğine bakmıyorlar. Bütün karmaşa oradan çıkıyor zaten.