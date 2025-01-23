Giray Altunok, yangın paylaşımını sildiği iddialarına sert çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan 237 kişiden 78'i yaşamını yitirdi.

1 günlük milli yas ilan edilen korkunç olay sonrası pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından hem üzüntüsünü dile getirdi hem de ihmallere tepki gösterdi.

"KAHROLUN YA"

Prens dizisinin yıldızı oyuncu Giray Altınok da sosyal medya hesabından "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu bir süre sonra X hesabını kapatınca paylaşımını sildiği düşünüldü. Paylaşımı silmediğini söyleyen Altınok, Instagram hesabından da şöyle bir paylaşım yaptı:

"SUÇLUYU BULMAK ZOR"

"Bu twiti silmişim. Yahu niye sileyim? Sadece bir süre burayı durdurmak istedim hepsi bu. Dayanamıyorum artık. Bir tepki de almadım zaten. Niye alayım? Yazımı yetersiz bulanlar olmuş anlarım. Herkesin acıyla baş etme yöntemi, gücü, dili başka. Suçlu bulmak kolay suçluyu bulmak zor"