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Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

Magazin Haberleri

Son zamanlarda Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khowknaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı. Gündeş, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile evliliğini bitiren sevilen şarkıcı Ebru Gündeş'in bir süredir aşk yaşadığı Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü. Özel hayatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, gençlik fotoğrafını yayınladı. Mini etekli pozunu paylaşan şarkıcı, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu düştü. Gündeş'in düzgün fiziği ise takipçilerinden tam not aldı.

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

MİLYONLUK YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yakın zamanda Rassan Khoshnaw ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Gündeş, geçtiğimiz ay konser verdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş'in sevgilisinin aldığı iddia edilen 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz aldı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlandı.

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş, güzelliğiyle görenleri büyüledi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Firdevs trk:

Ebru gündeşin asil güzelliği var..

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İsmail Çakmur:

şimdi daha güzel bence

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