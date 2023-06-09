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"Gelinim Olur musun" yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor

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Yıllar önce katıldığı "Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Esra Erol'un ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Bir önceki evliliği 3 ay süren Toygar'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun? yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla tanınan ve sonrasında Gülben Ergen'in programında kafasında bardak kırarak hafızalara kazınan Caner Toygar, özel hayatıyla gündem oldu.

EVLENİYOR

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Paylaşımında hiçbir detay vermeden sadece "Ve evleniyorum" yazan Toygar'ın kiminle birlikte olduğu ise henüz bilinmiyor.

Gelinim Olur musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor

EVLİLİĞİ 3 AY SÜRMÜŞTÜ

Caner Toygar, yıllar önce evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile nikah masasına oturmuş ancak evlilikleri kısa sürmüştü. Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini iddia eden Kentli, suç duyurusunda bulunmuştu. Davada beraat eden Toygar, 3 ay evli kaldığı Berke Kentli ile boşanmıştı.

Gelinim Olur musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor

Gelinim Olur musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor

Gelinim Olur musun yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, gizemli sevgilisiyle evleniyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Esra Erol Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Alp:

Ben çocuktum bu herif güya evleniyordu, 2 çocuk babası oldum hala evleniyor sözde.

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