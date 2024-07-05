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Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

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Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan "Bayan bacak" lakaplı Serpil Örümcer, bu sefer de Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.

Bir dönem "Bayan bacak" olarak adından sık sık söz ettiren Sepil Örümcer, geçtiğimiz aylarda geçimini sağlamak için fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Zor durumundan dolayı Arka Sokaklar'dan dizisinin el uzattığı Örümcer şimdi de takı satışına başladı.

TEZGAH AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre, ekonomik sıkıntılarından kurtulamayan Serpil Örümcer, Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. 72 yaşındaki Örümcer'in izinsiz şekilde açtığı tezgahı zabıta tarafından kaldırıldı. Usta sanatçı yaşadığı zor günlerden dolayı durumuna isyan etti.

200 TL'DEN FOTOĞRAFLARINI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Serpil Örümcer geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ

Örümcer'in yardım çağrısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirilmişti. Sanatçının borçlarının ödenmesi için nisan ayında da bir yardım gecesi düzenlenmişti.

Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ekibi de Örümcer'i 3 bölüm konuk oyuncu olarak ağırlamıştı.

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serpil Örümcer Zabıta Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

onuruyla ayakta duranlar selam, sahip çıkmayanlara yazıklar olsun

10
2
yanıtYanıtla
kerem can:

Hangi onur

yanıt3
yanıt2
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