Gazeteci Hakan Solaker, kızı Aleyna Solaker'i gururla anlattı
Türk televizyonunun genç oyuncuları arasında öne çıkan Aleyna Solaker'in, deneyimli gazeteci Hakan Solaker'in kızı olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen bu ayrıntı, babasının katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gün yüzüne çıktı.

Türk televizyonunun genç yetenekleri arasında öne çıkan Aleyna Solaker hakkında şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. ATV ekranlarında üç sezon boyunca yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisinde rol alarak tanınan, ardından Hizmetçiler, Benim Hayatım ve son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Emina Karaliç karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun, ünlü bir gazetecinin kızı olduğu öğrenildi.

Meğer Aleyna Solaker, uzun yıllardır basın dünyasında yer alan deneyimli gazeteci Hakan Solaker'in kızı. Bu detay bugüne kadar çok az kişi tarafından biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Hakan Solaker, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kızı Aleyna Solaker'den övgüyle bahseden Solaker şu ifadeleri kullandı, "En büyük gururum kızım Aleyna. Şu an başarılı bir oyuncu ve hayatına kendi ayakları üzerinde devam ediyor."

Boşanma sonrası da çocuklarının yanında olduklarını vurgulayan gazeteci, eski eşiyle dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ve çocuklarının hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Hakan Solaker, "Hayatta en değerli varlıklarım çocuklarım oldu. Onların yanında durmak, onları korumak benim için en büyük sorumluluk" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
