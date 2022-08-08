Garsonun başından aşağı içki döktüğü için linç edilen Demet Akalın, hayranlarıyla dertleşti - Haberler

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Garsonun başından aşağı içki döktüğü için linç edilen Demet Akalın, hayranlarıyla dertleşti

Beğenmediği içkiyi garsonun başından aşağı döktüğü için tepki çeken şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'taki konserinde içini döktü. Sahnede kendini savunan şarkıcı "Gazino kültüründen geldim, çalıştığım sezonun bir gününü de mekandaki emekçilere veririm" dedi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle adeta linç edilen Akalın, Kıbrıs'taki konserinde hayranlarıyla dertleşti.

"BİR GÜNLÜK ÜCRETİ ÇALIŞANLARA BIRAKIYORUM"

Konser esnasında bir hayranının "Boşver, boşver" demesi üzerine konu hakkında konuşan şarkıcı, "Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" şeklinde konuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Kıbrıs Magazin Haberler

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