Garsonun başından aşağı içki döktüğü için linç edilen Demet Akalın, hayranlarıyla dertleşti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle adeta linç edilen Akalın, Kıbrıs'taki konserinde hayranlarıyla dertleşti.

"BİR GÜNLÜK ÜCRETİ ÇALIŞANLARA BIRAKIYORUM"

Konser esnasında bir hayranının "Boşver, boşver" demesi üzerine konu hakkında konuşan şarkıcı, "Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" şeklinde konuştu.