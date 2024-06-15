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Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

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1 hafta önce nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirecek.

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik, balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etti.

BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, dün Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı. İki sevilen isim, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirecek. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

DUYGULARINI DİLE GETİRMİŞTİ

Nikah sonrası Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" demişti. Özçelik de paylaşıma "İnşallah" yorumunu yapmıştı.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kurban Bayramı Gamze Özçelik Reshad Strik Tanzanya Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (11)

Himmet Yıldız:

Elhamdülillah böyle güzel örnek insanların olması. Herkes aşk bodrumda yaşanır derken. Kalite farkı maaşaallah?? Tebrikler

146
8
yanıtYanıtla
Doğrucu:

Genelde öyle olur.. her naneyi yerler aonra elhamdulillah yallah allah bitti gitti süslüman duası

yanıt12
yanıt130
Turbo Levent:

Şov

yanıt1
yanıt56
hakan er:

Harikasınız

106
5
yanıtYanıtla
Mehmet gönül:

Ülkemize örnek olacak sanatçı öbür tarafta Paris monaco İbiza nasıldı demiyecekler sana verdiklerimi nerede harcadın diye soracaklar

100
7
yanıtYanıtla
Derman ol:

iyi niyetimle kıskandım bir ömür boyu mutlu olurlar inşaÂLLAH

82
3
yanıtYanıtla
Fatih Öztürk:

Rabbim sizi ayırmasın

49
3
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

İŞİ GÜCÜ ŞOV

3
43
yanıtYanıtla
Mehmet Karacabey:

Reşad iyi çocuk.. gamzede tövbekar, hangimiz hata yapmadıkki hayatta.. Allah mesud etsin.

27
0
yanıtYanıtla
Gunes Erdm:

Tanzanya az kutuplara gitsinler

2
18
yanıtYanıtla
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