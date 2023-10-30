Friends yıldızı Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı! Asistanı sadece 2 saat yalnız bırakmış

"Friends" dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran aktör Matthew Perry, evinin jakuzisinde ölü bulundu. 54 yaşında ölen Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar netleşti. Asistanı ünlü oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı döndüğünde jakuzide hareketsiz halde bulduğu bildirildi.

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi hayranlarını yıktı. Evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry'nin son anlarına ait detaylar geldi. Asistanı ünlü oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı döndüğünde jakuzide hareketsiz halde bulduğu bildirildi.

Ölümüylehem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsan Matthew Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre, ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide hareketsiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor. Ünlü aktörün asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı. Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmedi.

Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı.