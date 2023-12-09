Fransız Aktör Gerard Depardieu'nun Kadınlara Yönelik Davranışları Yeniden İnceleme Altında

74 yaşındaki Fransız aktör Gerard Depardieu'nun kadınlara yönelik davranışları, 2018 yılında Kuzey Kore'ye yaptığı bir gezi sırasında defalarca müstehcen sözler ve jestler yaptığını gösteren bir belgeselin ardından Fransa'da yeniden inceleme altına alındı.

74 yaşındaki Fransız aktör Gerard Depardieu'nun kadınlara yönelik davranışları, 2018 yılında Kuzey Kore'ye yaptığı bir gezi sırasında defalarca müstehcen sözler ve jestler yaptığını gösteren bir belgeselin ardından Fransa'da yeniden inceleme altına alındı.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70. yıldönümünde Depardieu'nun ziyaretini kapsayan profesyonel bir ekip tarafından çekilen görüntüler, perşembe günü ulusal TV kanalı France 2'de yayınlanan bir araştırma belgeselinde yer aldı. İlk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeselden bazı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

İsmi açıklanmayan bir video yapım şirketi tarafından Kuzey Kore'de kaydedilen videoda, Depardieu'nun aralarında yaklaşık 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu kadınların önünde inleme sesleri çıkardığı ve cinsel yorumlar yaptığı görülüyor. Yanındaki Kuzey Koreli bir tercümanın "alt kısmına dokunduğunu" söylediği de iddia ediliyor.

Belgeselde ayrıca, Depardieu'yu 2008 yapımı "Disco" filminin genç figüranıyken poposuna dokunmakla suçlayan Fransız komedyen Helene Darras da yer alıyor.

Paris savcılığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Darras'ın eylül ayında cinsel saldırı iddiasıyla Depardieu hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Belgeselde çalışan gazetecilerle kısa bir telefon görüşmesinde bulunan Depardieu, "Bu durum beni çok rahatsız ediyor" diyerek röportaj teklifini reddetti.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Fransa'nın en tanınmış yıldızları arasında yer alan ünlü aktör, Charlotte Arnould'un 2018'deki iddialarının ardından Aralık 2020'de Paris'teki evinde tecavüz ve cinsel saldırı nedeniyle soruşturma altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Ekim ayında Fransız Le Figaro gazetesine, "Size gerçeği söylemek istiyorum. Hiçbir zaman bir kadına şiddet uygulamadım." dedi.

Arnould'un tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak da Depardieu, "Hiçbir zaman baskı ya da şiddet olmadı. Hayatım boyunca kışkırtıcı, dışa dönük ve bazen kaba davrandım.

Ama asla zarar vermek istemedim ve kalabalığı eğlendirmeye çalışan bir çocuk gibi davrandığım için özür dilerim. Ama ben bir tecavüzcü ya da saldırgan değilim" dedi.

Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart, bu yılın başlarında Depardieu'nun 13 genç kadını taciz etmek, ellemek veya cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığını belirten bir bilgi yayınladı.

France 2 belgeseli, ünlü aktörü suçlayanların sayısının şu anda 16 olduğunu iddia ediyor.