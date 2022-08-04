Final yapan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan duygusal veda: Kalbimin en güzel köşesine yerleştin

FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı, Tardu Flordun, Bülent Emrah Parlak, Ece Dizdar, İdris Nebi Taşkın, Emrullah Çakay ile Aynur Arıca'nın paylaştığı Gizli Saklı dizisi, 8. bölümle ekran macerasını noktaladı. Gizli Saklı'nın Naz'ı Sinem Ünsal ise final bölümünün ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

"KALBİM DOLDU TAŞTI"

Rol arkadaşlarıyla sette çektirdikleri eğlenceli kareleri 2,1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "Gizli Saklı. Kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin, iyi ki değdin hayatıma, hikayemiz, hikayemizin kahramanları, hikayemizin tanıkları; kalbim doldu taştı sayenizde. Emeği geçen herkese ve bu yolculuğa tanık olan sizlere bin teşekkür. Ha bir de; seni çok sevdim Naz'ım" ifadelerini kullandı.

İşte Sinem Ünsal'ın paylaşımından kareler...