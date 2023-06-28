Final kararı alınan Veda Mektubu dizisi 4 bölüm daha uzatıldı

20. bölümde final yapması planlanan Veda Mektubu dizisinin bölüm sayısı uzatıldı. Şimdilik 4 bölüm daha uzatılan dizinin izlenmesi iyi giderse 2 bölüm daha çekilmesine karar verildi.

Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Selim Bayraktar'ın başrolü paylaştığı Veda Mektubu dizisinin 20. bölümde final yapması bekleniyordu. Ancak alınan yeni kararla dizinin 4 bölüm daha çekilmesine karar verildi.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Veda Mektubu dizisi bayram sonrası yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 20. bölümde veda etmesi gündemdeydi. Ancak yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin bölüm sayısı uzadı. 20. bölümle final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzamasına karar verildi. Her şey yolunda giderse bölüm sayısının 26. bölüme kadar uzama ihtimali de var.