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Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur, servetiyle gündemden düşmüyor. Usta sanatçı, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakırken geri kalanını ise 11 kişi arasında paylaştırdığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu mirasa ilişkin detaylar...

Arabesk müziğin efsane sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un mirası ise hiç gündemden düşmedi. Hatta miras süreci kızı Tuğçe Tayfur'un dava açmasıyla mahkemeye taşındı. Peki Ferdi Tayfur mirasının ne kadarını vakıflara bağışladı? İşte yanıtı...

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

SERVETİNİN YÜZDE 10'UNU VAKIFLARA BAĞIŞLADI

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

HANGİ KURUMA NE BIRAKTI?

Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

KIZI VE OĞLU VASİYETTE YOK

Mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakırken geri kalanını ise 11 kişi arasında paylaştırdığı ortaya çıktı. Vasiyette Ferdi Tayfur'un anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine daha önce böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekti.

Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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