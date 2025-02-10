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Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

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Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden miras bırakmadığı merak edilmişti. Turanbayburt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmaması dikkat çekmiş, nedeninin Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar olduğu düşünülmüştü. Turanbayburt'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz hafta mahkemede açıldı. Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı açıklandı. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını neden geçirmediği ise merak konusu oldu.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR MI YAPTI?

Sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar ortaya atıldı. İddiaya göre Turanbayburt babasına para karşılığı böbreğini verdikten sonra sosyal medya hesabından babası için küfürlü mesajlar paylaştı. Günlerdir iddialar karşısında sessiz kalan Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Turanbayburt, şöyle konuştu:

"Çok moralim bozuk. Herkes arkamdan bir şey konuşuyor. Öncelikle adadan ayrılışımın nedeni babamın rahatsızlığından dolayı iki çocuğumla konuşamamdır. Adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Bu yüzden İstanbul'a geri döndüm, orada bile rahat bırakmadılar beni. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle, gönül rızasıyla verdim babam yaşasın diye. Antalya'ya gittiğimde yanında kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı.

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

"BABAM BANA KÜS GİTTİ"

Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Daha yeni yeni haberim oluyor. Benim hesabımdan paylaşım yaparak babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşmanlık yoktu ama bazı hadsizler, kendini bilmezler babama beni düşman etmişler.

"BENİ SIRTIMDAN VURUYORLAR"

Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır (Şirin Gözalıcı). Babamı Tuğçe ve benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Beni sırtımdan vuruyorlar, bilin istedim"

"BENİ BABAMDAN ETTİNİZ"

Turanbayburt, paylaşımına ayrıca şu notu düştü:

"Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni. Babamı bana kışkırtmışsınız benim bundan haberim yok yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere! Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri"

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan:

biraz saf adammis. yaziktir yapmayin

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Haber YorumlarıA B:

Şayet böyle entrika çevrildi ise büyük bir vebale girmişler yatacak yerleri olmaz bozgunculuk büyük bir günahtır eyvah eyvah

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eğer muhalefeti veya herhangi birini, birinin ağzından veya kendiniz töhmet altında bırakır şekilde haber yapıp yoruma kapatırsanız kendiniz çalıp kendiniz oynamış olursunuz diğerlerinden bir farkınız kalmaz haberin hiç bir değeri olmaz ya haberi tarafsız verin yada yapmayın

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