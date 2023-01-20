Fazla kilolarından kurtulan Arda Kural, iğne ipliğe döndü

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan oyuncu Arda Kural, fazla kilolarından kurtuldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu son halini de sosyal medya hesabından yayınlayan "2023 model Arda Kural" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce popüler olan dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve o dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, değişimiyle adından söz ettirdi.

"2023 MODEL ARDA KURAL"

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Zor günleri geride bıraktıktan sonra yeni projelerle gündeme gelen Arda Kural, fazla kilolarından kurtuldu. İğne ipliğe dönen Kural, son halini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "2023 model Arda Kural" notunu yazdı.

Oyuncunun son halini beğenen birçok sosyal medya kullanıcısı "Ciddi anlamda çok değişmişsin ve çok yakışmış" yorumunu yaptı.

İşte Arda Kural'ın son hali...