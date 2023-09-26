Fatma Turgut... KAFASINA ÇAKMAK ATILMIŞTI, O ANLARI ANLATTI!

Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. Şarkıcı, yaşandığı olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bir döneme damga vuran Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden şarkıcı Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

39 yaşındaki ünlü ismin sahnede şarkısını seslendirdiği sırada, dinleyicilerin arasından bir kişi sahneye çakmak fırlattı.

KAFASINA İSABET ETTİ

Atılan çakmak kafasına isabet eden Fatma Turgut, acı içinde sahnenin arka tarafına doğru yürüdü. O anlar konserdeki bir dinleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından 287 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir açıklama yayınlayan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı. Çünkü çakmak kulağıma isabet etti. ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu.

"DİLERİM BİR DAHA ASLA YAŞAMAM"

"Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle."