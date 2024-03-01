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Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

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Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu. Ürek'in fotoğrafı için "Takma surat" yorumu yapıldı.

Dansları, şarkıları ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla magazin basınında geniş yankı uyandıran Fatih Ürek, son yıllarda neredeyse herkesin kullanmaya başladığı filtrenin dozunu kaçırınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ürek, son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun" notunu yazdı. Ürek'in fotoğrafta kendi yüzüne yaptığı filtreden dolayı gözleri şaşı oldu ve görenler tanımakta zorlandı. Filtreyi abartan şarkıcının paylaşımına "Kimse sizi uyarmıyor mu?" ve "Takma surat gibi olmuş" yorumları yapıldı.

İşte Fatih Ürek'in fotoğrafına gelen bazı yorumlar...

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Fatih Ürek, fotoğrafına yaptığı filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Fatih Ürek Sosyal Medya Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hek Tor:

Fatih Ürek'i her gördüğümde nedense hep Afrika'daki gergedanlar geliyor gözümün önüne... Vallahi özür dileyerek ifade ediyorum ki, kendisi iyi biri olabilir ama elimde değil, otomatikman çağırışım yapıyor.

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