Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, evliliğe yeşil ışık yaktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve zaman içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren model Özge Ulusoy, Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in, alkol ve madde bağımlılığından kurtulanların hikayelerini anlattığı kitabının lansmanına katıldı. Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, sevenlerini heyecanlandırdı.

"BAKIMIMA ÇOK DÜŞKÜNÜM, DÜZENLİ SPOR YAPIYORUM"

Güzellik sırlarından bahseden Özge Ulusoy, "Bakımıma çok düşkünüm hem de düzenli bir hayat yaşıyorum. Uyku saatim ve sporum düzenlidir. İyi bir hayat yaşamak iyi bir vücut getiriyor. Bu benim için bir hayat tarzı. Onun dışında ufak tefek dokunuşlarım var. Benim hayattaki en büyük bağımlılığım spor yapmak. Spor yapmadığım gün kendimi çok huzursuz hissediyorum. Hafta 5 gün 2 saat spor yapıyorum" dedi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, ilişkisi hakkında da konuştu. Mutlu bir birlikteliği olan Ulusoy, "Şu an evlilik yok. Bu işler hayırlısıdır. Kısmet. Hayırlısı bu işler, Allah ne yazdıysa o" diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.