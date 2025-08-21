Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in özel hayatı bir kez daha gündemde. "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışarak aşka yelken açan çift, 2017 yılında evlenmiş ve kısa sürede "örnek aile" olarak anılmaya başlanmıştı. Ancak son yıllarda zaman zaman sosyal medya hareketleri ve birlikte paylaşım yapmamaları, çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde, Fahriye Evcen'in Instagram hesabındaki soyadını "Özçivit" olarak güncellediği bölümden kaldırması, boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi. Bu küçük ancak dikkat çekici değişiklik, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlar arasında "ayrılıyorlar mı?" soruları gündeme geldi.

İlk etapta herhangi bir açıklama yapılmazken, Evcen'in saatler sonra "Özçivit" soyadını yeniden profiline eklemesi, iddialara dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Bununla da kalmayan çift, günler sonra birlikte çekildikleri samimi bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak "her şey yolunda" mesajı verdi.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından magazin gündemini sarsan yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Beyaz Magazin programında dile getirilen habere göre, Evcen ve Özçivit'in evinde şiddetli bir kavga yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu, tartışmanın tatil sırasında da devam ettiği öne sürüldü. İddialara göre Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklikler, bu kavganın bir yansıması olduğu iddia edildi.

Bu haberin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kimi kullanıcılar çifti savunurken, bazıları da iddiaların doğruluğunu sorguladı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'TEN YANIT

Tartışmaların büyümesinin ardından, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinden konuya dair net bir açıklama geldi. Çiftin sosyal medya hesabından paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."