Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti - Haberler

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Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından kıvırcık saçlı halini paylaştı. Evcen'in kıvırcık saçlı ve makyajlı halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncu Pelin Akil'e benzetti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından sette çektiği fotoğraflarını yayınladı.

PELİN AKİL'E BENZETİLDİ

12,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, kıvırcık yaptırdığı saçlarıyla peş peşe pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken Evcen'i görenler aklına Pelin Akil geldi. Evcen'in paylaşımına "Pelin Akil'e benzemişsin" yorumları yapıldı.

İşte iki güzel oyuncunun benzetildiği fotoğraflar...

Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti

Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannettiPelin Akil

Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti

Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti

Fahriye Evcen kıvırcık saçlı fotoğraflarını paylaştı, her gören Pelin Akil zannetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Fahriye Evcen, Pelin Akil, Instagram, Magazin, Haberler

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