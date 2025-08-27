Fahriye Evcen'in tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Evcen'in sahil kenarında çekilen fotoğrafları ve doğal güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Güneşin batışında çekilen fotoğraflarında zarafeti ve duru güzelliğiyle büyüleyen Evcen'e takipçilerinden övgüler yağdı. Ayrıca, oyuncunun tatil kombinlerindeki şıklığı da gözlerden kaçmadı. Evcen, tatil paylaşımlarıyla dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine de güzelliğini bir kez daha hatırlattı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla yine gündem olmayı başardı. 39 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'da paylaştığı karelerle hem doğal güzelliğini hem de zarif tarzını gözler önüne serdi.

Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte keyifli bir yaz tatili geçiren Evcen, özellikle sahil kenarında verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı. Güneşin batışında çekilen fotoğraflarında ise zarafeti ve duru güzelliğiyle adeta büyüledi. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, "Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun", "Türkiye'nin en zarif oyuncusu sensin" ve "Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" şeklinde yorumlar yaparak Evcen'e övgüler yağdırdı. Oyuncunun tatil kombinlerindeki şıklığı da gözlerden kaçmadı. Doğal makyajsız haliyle poz veren Evcen, samimiyeti ve doğallığıyla da dikkat çekti.

Fahriye Evcen, hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Son dönemde ekranlara ara verse de hayranları, yeni projelerde yer alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarla sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine de güzelliğini bir kez daha hatırlattı. Evcen'in tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Reklam veren firmaların canı sağolsun milleti inek gibi sağıp sütünü onlara aktarıyorlar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bu kadın 20 sene öncede 20 yaşındaydı şimdi de 20 yaşında..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
