Fahriye Evcen'in tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla yine gündem olmayı başardı. 39 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'da paylaştığı karelerle hem doğal güzelliğini hem de zarif tarzını gözler önüne serdi.

Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte keyifli bir yaz tatili geçiren Evcen, özellikle sahil kenarında verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı. Güneşin batışında çekilen fotoğraflarında ise zarafeti ve duru güzelliğiyle adeta büyüledi. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri, "Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun", "Türkiye'nin en zarif oyuncusu sensin" ve "Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" şeklinde yorumlar yaparak Evcen'e övgüler yağdırdı. Oyuncunun tatil kombinlerindeki şıklığı da gözlerden kaçmadı. Doğal makyajsız haliyle poz veren Evcen, samimiyeti ve doğallığıyla da dikkat çekti.

Fahriye Evcen, hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Son dönemde ekranlara ara verse de hayranları, yeni projelerde yer alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarla sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine de güzelliğini bir kez daha hatırlattı. Evcen'in tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.